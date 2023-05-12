شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023 العديد من الاخبار والاحداث الرياضية التى نشرت على موقع ”الخليج 365” نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

بعثة الأهلى تتجه من استاد حمادى العقربى إلى مطار قرطاج بعد مواجهة الترجى

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى القاهرة صباح غد السبت عقب الانتهاء من مباراة الترجى فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.