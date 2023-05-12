شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى أمام الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع فريق الأهلى مع الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد رادس

واجه الاهلى الاندية التونسية فى 49 مرة حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 16 لقاء وخسر 10 مباريات وسجل المارد الأحمر 59 هدفاً وتلقت شباكه 36، ويعد حسام عاشور لاعب الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر ظهوراً فى القلعة الحمراء أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة.

أما مجدى عبد الغنى نجم الاهلى الأسبق فهو أول لاعب سجل للمارد الأحمر فى شباك أندية تونس، فيما يعد حسين الشحات لاعب الأهلى هو آخر من سجل فى الشباك التونسية.

ويعد فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين عام 2017، هو الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات المصرية التونسية.

كما يعد المغربى وليد أزارو مهاجم الاهلى السابق هو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى الدور نصف النهائى لدوري الأبطال الأفريقى، حينما سجل ثلاثية للمارد الأحمر فى شباك النجم الساحلى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الاهلى 6-2.



