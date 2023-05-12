شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى وسيارة إسعاف فى بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد والمقامة في ضيافة النادي الأهلي توفير خدمة طبية مميزة، على هامش المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وقامت اللجنة الطبية بتوفير سيارات إسعاف مجهزة على مدار اليوم؛ تحسبًا لتعرض أي من المشاركين بالبطولة للإصابة، فضلا عن توفير فريق طبي متكامل متواجد في الصالات.

وقامت اللجنة بالتأكيد على الفرق المشاركة بتواجد رعاية طبية على مدار الساعة من خلال التنسيق مع المستشفيات القريبة من فنادق الإقامة، في ضوء ما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للمشاركين بالبطولة.

وأكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالاهلى، أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة الأوضاع ورصد أية مشكلات والتدخل فورا لعلاجها، وذلك من خلال فريق من المرافقين لكل البعثات ومرافقة تحركاتهم خلال تواجدهم في فنادق الإقامة أو الصالات المختلفة.

وأضاف أن ردود فعل البعثات المشاركة في البطولة إيجابية للغاية، خاصة إن النادي نجح في توفير كافة ما يلزم من خدمات لراحة الجميع من أجل التركيز في المباريات.

وشدد العوضي على إن جميع لجان النادي تعمل باستمرار وبكامل طاقتها من أجل استمرار تقديم كل ما يمكن لضمان خروج البطولة على أفضل ما يكون.