الإسماعيلى يكشف طبيعة إصابة كوكو قبل مواجهة الزمالك

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى باز رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى إصابة محمد كوكو حارس مرمى الفريق الأول خلال مباراة بيراميدز الماضية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبى أن تشخيص الإصابة عبارة عن كدمة شديدة بعضلة الحوض تحتاج إلى راحة من التدريبات الجماعية وخوض الحارس تدريبات تأهيلية لمدة خمسة أيام يعود بعدها للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

على صعيد متصل ، يختتم الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه وعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة بيراميدز، والتى خسرها بثلاثية أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم. الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد بيومي، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقي . الوسط: عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي. الهجوم: فراس شواط، محمد الشامي. ويغيب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلى بعدما أثبتت الأشعة معاناته من مزق فى العضلة الأمامية، ليخرج بشكل رسمى من قائمة الفريق أمام الزمالك.

وحذر حمزة الجمل من تكرار الأخطاء فى المباريات القادمة، خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة تجميع النقاط لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى فى جدول الدورى.

وعكف حمزة الجمل على دراسة مباريات الزمالك فى الدورى وكأس مصر ومباراته مع بروكسى بدور الـ32 للكأس والتى فاز بها بثلاثية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية ليضع يديه على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن انتصار يصحح مسار الدراويش بجدول الدوري.