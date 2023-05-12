شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعود لحراسة عرين الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد صبحى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحراسة عرين فريقه فى مواجهة الإسماعيلى المقرر لها غداً السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقر الكولومبى كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك، مع محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، على إعادة محمد صبحى لحراسة مرمى الفريق فى مواجهة الدراويش، بعد أن كان تم منح الفرصة لمحمد عواد فى مواجهة بروكسى بكأس مصر.

ويرسم خوان كارلوس أوسوريو ليلة اليوم الجمعة خطة عبور، الإسماعيلى، وعكف المدرب على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال مباراة بروكسى وأقيمت يوم الثلاثاء الماضى بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الأبيض 3 – 2 والتأهل لدور الـ16 بشق الأنفس.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة الإسماعيلى،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى الدراويش، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.