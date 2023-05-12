شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يهزمن الجيش الرواندى فى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 3/ 0 فى إطار أول مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بتونس.

أوقعت قرعة البطولة التى أقيمت أمس فريق الزمالك ضمن المجموعة الرابعة بجانب كلا من ، الجيش الرواندي و الجمارك النيجيري و ليتو الكاميرونى .

وصلت بعثة فريق سيدات الزمالك لتونس صباح الأربعاء للمشاركة فى بطولة أفريقيا تحت قيادة المدير الفنى أحمد فتحى .

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخرا بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 أمس الإثنين على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.