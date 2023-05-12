شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد المثلوثى ودونجا من قائمة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، غدًا السبت، استبعاد عدد من اللاعبين، فى مقدمتهم التونسى حمزة المثلوثى، ونبيل عماد دونجا.

وجاء استبعاد دونجا والمثلوثي، بسبب الإيقاف لحصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة، الأمر الذى أدى لغيابهما عن مواجهة الدراويش المقرر لها غدا السبت باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كما شهدت القائمة استبعاد محمد عواد حارس المرمى، ومحمد عبد الغنى مدافع الفريق، فى الوقت الذى عاد أحمد سيد زيزو بعد أن كان مستبعدا من مواجهة بروكسى فى كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.