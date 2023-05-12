شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتعادل سلبيا مع إيسترن في مجموعة القاهرة.. الترسانة يفوز على دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق زد في فخ التعادل السلبي مع فريق إيسترن كومبانى، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى النقطة 50 في المركز الأول، فيما رفع فريق إيسترن كومبانى رصيده إلى 24 نقطة.

وحقق الترسانة فوزا كبيرا على فريق دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 47 في المركز الثالث.

بورتو 1 /0 كهرباء الإسماعيلية

القناة 2 /1 منتخب السويس

الترسانة 3 /1 وادى دجلة

مستقبل سبورت 1 /2 العبور

زد 0 /0 إيسترن كومبانى

النصر 0 /0 بتروجت

مجموعة الصعيد

المنيا 1 /1 الجونة

ديروط 2 /0 الفيوم

مجموعة بحرى

الحمام 1 /0 نبروه

دكرنس 0 /0 الأوليمبى

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة القاهرة يوم الأحد بمواجهتين بين الإنتاج الحربى والاتصالات، والإعلاميين مع السكة الحديد.