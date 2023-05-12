رسالة هامة من نبيل الحلفاوي لجمهور الأهلي قبل مواجهة الترجي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لجمهور الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي، في العاشرة مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "جمهور الأهلي العظيم.. الأحداث الرياضية المحيطة وخاصة عندما تتعلق بالمنافس التقليدي من الطبيعي أن تستدعي الاهتمام".

وأضاف: "لكن في نفس الوقت يجب ألا ننسى أن فريقنا في تونس بحاجة إلى الإحساس بكامل تركيزكم ودعمكم وتشجيعكم له في لقائه الصعب على أرض المنافس من أجل الوصول للنهائي".

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي، كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا

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وتذاع المباراة حصريا عبر شبكة بي إن سبورتس ٤