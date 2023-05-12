إعلان الرحيل!.. موسيماني ينشر رسالة غامضة عبر تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدرب الفني لفريق أهلي جدة السعودي، رسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، لجماهير ومجلس إدارة ناديه، في أعقاب العودة إلى دوري روشن للمحترفين.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في سبتمبر الماضي، في محاولة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح ودرب الانتصارات، بعد بداية ضعيفة في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" خلال الموسم الحالي.

ونجح المدرب الجنوب إفريقي في المهمة باقتدار، وأعاد "الراقي" إلى مصاف الكبار في دوري المحترفين، لكن الأنباء الواردة من جدة وجنوب أفريقيا تشير لاقترابه من الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

وعبر حسابه الخاص بموقع "تويتر"، نشر موسيماني رسالة قال فيها: "أنجزت المهمة بنجاح، واستيقظ العملاق النائم خلال 8 أشهر، في بلد جديد وقارة جديدة ودوري مُختلف".

وأضاف موسيماني: "باللغة العربية يقولون (خالصة)، بمعنى أنجزت المهمة، شكرا جدة على تكليفي بهذه المهمة الصعبة".

وفسر عدد من متابعي المدرب الجنوب إفريقي الرسالة بإعلان رحيله عن الفريق السعودي.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير محلية في جنوب أفريقيا أن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، مُرشح وبقوة لتولي القيادة الفنية لفريق أهلي جدة خلفا لبيتسو خلال الموسم المقبل.

وخاض موسيماني العديد من التجارب الاحترافية الناجحة، أبرزها مع الأهلي المصري الذي قاده للقب دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي، بجانب برونزيتين في كأس العالم للأندية عامي 2020 و2021.