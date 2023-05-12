شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعود إلى القاهرة غدًا لبدء استعداد بيراميدز لمواجهة راية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، صباح غدًا السبت، بعد قضاء إجازة قصيرة مع أسرته خارج البلاد.
وكان باتشيكو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار لقاءات الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث بحدود الترتيب.
ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من غدًا السبت استعدادا لاستئناف مبارياته والبداية بمواجهة نادي راية المقرر لها 17 مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة 32 من بطولة كأس مصر.
ويعد محمد أبو جبل من أفضل حراس المرمى فى الوقت الحالي، حيث ساهم مع منتخب مصر الوصول الى نهائي كأس الأمم الافريقية الماضية والخبرات التي يتمتع بيها من مباريات دولية مع نادى الزمالك وحقق العديد من البطولات المحلية والأفريقية.
ولعب محمد أبو جبل هذا الموسم مع فريق البنك الاهلى 25 مباراة حيث حصل على كلين شيت في 6 مباريات هذا الموسم. وانضم محمد أبو جبل لفريق البنك الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة أعوام.
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