وسائل إعلام تكشف: من يقود الزمالك في حال رحيل مرتضى منصور ومجلس إدارته؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة نادي الزمالك هدد بالرحيل الجماعي على خلفية تنفيذ حكم عزل رئيس مرتضى منصور من منصبه في المجلس.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك.

ورفض مجلس إدارة تنفيذ الحكم باعتبار أن مرتضى منصور قدم طعنًا أمام المحكمة الإدراية العليا، وفقا لموقع "مصراوي".

وخلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، هدد مجلس إدارة الزمالك بالرحيل الجماعي في حالة تنفيذ قرار عزل مرتضى فيما يعرف بـ "فراغ السلطة" .

وفقا لموقع "مصراوي"، تحدد المادة الـ 14 من اللائحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك وتعد جزء لا يتجزأ من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تحدد من يقود الأبيض حيث تؤلف لجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم تتولى شئون النادي والدعوة لانتخاب مجلس جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.

ويشغل إيهاب السيد خضر منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي و طارق أباظة في منصب مدير النشاط الرياضي .

وأشار الموقع إلى أن مرجعية تعيين مجلس مؤقت حاليًا تختلف عن اللجنة السابقة التي عينت في 2020 والتي تشكلت من مجموعة من القضاه حيث شكل وزير الرياضة هذه اللجنة مستندًا إلى لائحة الزمالك الخاصة قبل وقف العمل بها والعودة إلى اللائحة الاسترشادية لتكون دستور النادي الأبيض.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، مع إلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.

ونشرت وزارة الرياضة بيانا رسميا قالت فيه: "أصدرت الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه".