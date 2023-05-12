تاو والشحات وكهربا في الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريق الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.

يشار إلى أن مواجهة الإياب بين الفريقين، ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المُقبل، الموافق 19 مايو.