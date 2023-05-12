شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 5 / 2023 ، العدديد من الاخبار الرياضية منها ، كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الترجي ، واستبعاد المثلوثي ودونجا من قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي.

كهربا والشحات وتاو مثلث هجومي للأهلي أمام الترجي في تونس بدوري الأبطال

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة الترجي المقرر لها مساء اليوم في تونس بدوري الأبطال وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

باتشيكو يعود إلى القاهرة غدًا لبدء استعداد بيراميدز لمواجهة راية

يعود البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، صباح غدًا السبت، بعد قضاء إجازة قصيرة مع أسرته خارج البلاد.

زد يتعادل سلبيا مع إيسترن في مجموعة القاهرة.. الترسانة يفوز على دجلة

سقط فريق زد في فخ التعادل السلبي مع فريق إيسترن كومبانى، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى.

تعرف على سبب استبعاد المثلوثى ودونجا من قائمة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى

شهدت قائمة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، غدًا السبت، استبعاد عدد من اللاعبين، فى مقدمتهم التونسى حمزة المثلوثى، ونبيل عماد دونجا.

سيدات طائرة الزمالك يهزمن الجيش الرواندى فى بطولة أفريقيا بتونس

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 3/ 0 فى إطار أول مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بتونس.

محمد صبحى يعود لحراسة عرين الزمالك أمام الإسماعيلى

يعود محمد صبحى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحراسة عرين فريقه فى مواجهة الإسماعيلى المقرر لها غداً السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

المقاولون العرب يعلن تأسيس فريق كرة قدم نسائية

أعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، اتخذ قراراً بتأسيس فريق بالنادي لكرة القدم النسائية، ومن المقرر أن يجري النادي مفاوضاته مع عدد من اللاعبات لضمهم للمشاركة في دوري الكرة النسائية.

اتحاد الكرة يخاطب المناطق لبدء تنظيم دورات الرخصة C

خاطب اتحاد الكرة جميع المناطق والفروع ، ببدء تنظيم دورات الرخصة C للمدربين ، بحيث يحضر من يرغب فى الحصول على الرخصة إلى مقر الفرع أو المنطقة، لمراجعة الأوراق والتأكيد على التقديم للحصول على الرخصة حين تحديد موعدها .

12 ناديا يحجزون مقاعدهم فى دور الـ"16" لكأس مصر على رأسهم الزمالك

أصبح طلائع الجيش الفريق رقم 12 الذي يحجز بطاقة تأهله لثمن نهائي كأس مصر 2022-2023 بالفوز على الشرقية بنتيجة 3-0 في دور الـ 32.