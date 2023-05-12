شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يتقدم بالهدف الأول للأهلى فى شباك الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بيرسى تاو لاعب الأهلى الهدف الأول لفريقه في شباك الترجى التونسي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب رادس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم ، محمد هاني،خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

ودخل الترجى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي، الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية،الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام،الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.

ويديرمباراة الليلة الكينى بيتر كاماكو ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.