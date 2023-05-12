شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. هجوم من الترجي.. والأهلي يحافظ على التقدم بهدف فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلى والترجي المقامة حالياً بملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة تُشير إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف.

وتُقام المباراة بدون جمهور تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق التونسي الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

بدأ اللقاء بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين، وشهدت المباراة هطول المطر على ملعب رادس وحاول الأهلي الضغط مُبكراً عن طريق تاو والشحات فيما حاول الترجي عن طريق بوقرين وبن حمودة .

ونجح تاو في تسجيل هدف أهلاوي في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة جيدة من كهربا وسدد بقوة لترتطم بقدم حارس الترجي الدبشي وتسكن شباكه ، ورد الترجى بقوة عن طريق أكثر من هجمة محاولاً إدراك التعادل.

واصل الترجي الضغط على الأهلي وأنقذ الشناوي أكثر من كرة كما تعامل دفاع الأهلي بشكل جيد مع هذه الهجمات إلى أن أهدر كهربا فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة 27 بعدما تلقى تمريرة ولا أروع وبدلاً من أن يُسكنها في الشباك لعبها بعيداً عن القائم بيسراه بشكل غريب.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الترجي ، كلا من : محمد الشناوي و ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني و مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

فيما يضم ، تشكيل الترجي ، كلا من : صدقي الدبشي - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توغاي - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - رشاد العرفاوي - معتز زدام - صابر بوقرين ومحمد علي بن حمودة.

ويديرمباراة الليلة الكينى بيتر كاماكو ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 39 مباراة، حقق الفوز فى 28 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 73 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 24 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين وكأس مصر مرة.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية لدوري الابطال عن طريق تحقيق نتيجة مطمئنة في مباراة رادس قبل لقاء العودة بالقاهرة الجمعة المقبلة، وطالب باستغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل تونس، ويقتل معنويات لاعبيه ويعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ النهائي ومواصلة المشوار لحين التتويج باللقب.

وحال تأهل الأهلى على حساب الترجى التونسى سيلتقى مع الفائز من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.