إكرامي يوضح: هل يعتذر رمضان صبحي لـ الأهلي وجماهيره من أجل العودة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، حقيقة المنشور الذي نسب إلى نجم بيراميدز والأحمر السابق رمضان صبحي؛ حول نيته الاعتذار للقلعة الحمراء من أجل العودة إلى الفريق.

وقال "الشحات"، في تصريحات عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، إن ما أثير حول هذا المنشور كذب وهو غير صحيح بالمرة، مؤكدا: "اللي بيحصل ده كدب.. هو مبسوط ومرتاح في بيراميدز".

وأضاف إكرامي: "يسير حاليا في طريقه ولا يرغب في خلق أي جدال مع أحد"، مضيفا: "سيبوا رمضان في حالة خليه يشوف مصلحته، اللجان بتسبه كثير جدا".

وتابع: "ملف عودة رمضان صبحي إلى الأهلي قُتل بحثا، وأشعر بالاستياء مما يحدث معه من قبل قلة من جماهير الأهلي التي تقوم بإهانته والتربص به".

وواصل إكرامي: "ليس صحيحا أن رمضان صبحي أخبر المقربين منه برغبته في العودة إلى الأهلي أو نشر اعتذارا للنادي عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأكمل إكرامي الشحات: "رمضان لا يتحدث في برامج أو مع إعلاميين كما أنه لا ينشر أي شيء على منصات التواصل الاجتماعي".

وأتم: "رمضان صبحي يشعر بالراحة في بيراميدز، ولا أعلم موقفه من العودة إلى الأهلي".