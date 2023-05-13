شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 12 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12 / 5 / 2023 العدديد من الأخبار الرياضية، منها الأهلي يتقدم على الترجي 2 / 0 بعد مرور 65 دقيقة، واستبعاد المثلوثي ودونجا من قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي.

بيرسى تاو يضيف الهدف الثانى للأهلى فى شباك الترجى التونسى

سجل بيرسى تاو، لاعب الأهلى، الهدف الثانى لفريقه في شباك الترجى التونسى في الدقيقة 55 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

زد يتعادل سلبيا مع إيسترن في مجموعة القاهرة.. الترسانة يفوز على دجلة

سقط فريق زد في فخ التعادل السلبي مع فريق إيسترن كومبانى، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى.

تعرف على سبب استبعاد المثلوثى ودونجا من قائمة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى

شهدت قائمة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، غدًا السبت، استبعاد عدد من اللاعبين، فى مقدمتهم التونسى حمزة المثلوثى، ونبيل عماد دونجا.

سيدات طائرة الزمالك يهزمن الجيش الرواندى فى بطولة أفريقيا بتونس

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 3/ 0 فى إطار أول مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بتونس.

محمد صبحى يعود لحراسة عرين الزمالك أمام الإسماعيلى

يعود محمد صبحى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحراسة عرين فريقه فى مواجهة الإسماعيلى المقرر لها غداً السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

اتحاد الكرة يخاطب المناطق لبدء تنظيم دورات الرخصة C

خاطب اتحاد الكرة جميع المناطق والفروع ، ببدء تنظيم دورات الرخصة C للمدربين ، بحيث يحضر من يرغب فى الحصول على الرخصة إلى مقر الفرع أو المنطقة، لمراجعة الأوراق والتأكيد على التقديم للحصول على الرخصة حين تحديد موعدها .

12 ناديا يحجزون مقاعدهم فى دور الـ"16" لكأس مصر على رأسهم الزمالك

أصبح طلائع الجيش الفريق رقم 12 الذي يحجز بطاقة تأهله لثمن نهائي كأس مصر 2022-2023 بالفوز على الشرقية بنتيجة 3-0 في دور الـ 32.