شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. هجوم متبادل من الفريقين والأهلي يتقدم على الترجي بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلى والترجي المقامة حالياً بملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة تُشير إلى تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

وتُقام المباراة بدون جمهور تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق التونسي الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

بدأ اللقاء بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين، وشهدت المباراة هطول المطر على ملعب رادس، وحاول الأهلي الضغط مُبكراً عن طريق تاو والشحات فيما حاول الترجي عن طريق بوقرين وبن حمودة.

ونجح تاو في تسجيل هدف أهلاوي في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة جيدة من كهربا وسدد بقوة لترتطم بقدم حارس الترجي الدبشي وتسكن شباكه، ورد الترجى بقوة عن طريق أكثر من هجمة محاولاً إدراك التعادل.

واصل الترجي الضغط على الأهلي وأنقذ الشناوي أكثر من كرة كما تعامل دفاع الأهلي بشكل جيد مع هذه الهجمات إلى أن أهدر كهربا فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة 27، بعدما تلقى تمريرة ولا أروع وبدلاً من أن يُسكنها في الشباك لعبها بعيداً عن القائم بيسراه بشكل غريب.

هدأ أداء الأهلي ولعب على الهجمة المرتدة التى لم يُحسن كهربا وحسين الشحات التعامل معها، وحاول الفريق التونسي إدارك التعادل ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي الترجي ، بعدها ينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الترجي كلا من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني و مروان عطية، وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات، ومحمود كهربا.

فيما يضم تشكيل الترجي كلا من: صدقي الدبشي - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توغاي - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - رشاد العرفاوي - معتز زدام - صابر بوقرين ومحمد علي بن حمودة.

ويدير مباراة الليلة الكينى بيتر كاماكو ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.