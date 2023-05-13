شكرا لقرائتكم خبر عن نسر الأهلي يُحلق فوق سماء رادس ويضرب الترجي بثلاثية فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع فريق الكرة بالنادي الأهلى قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، بملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت المباراة بدون جمهور تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق التونسي الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

ونجح الأهلي في تشكيل خطورة كبيرة على الترجي بملعبه وسجل ثلاثة أهداف بواقع هدفين لـ بيرسي تاو وثالث لكهربا وأهدر عدة فرص أخرى بعدما صال "نسر" الأهلي فوق سماء رادس التى كثيراً ما شهدت على تألق المارد الأحمر ، وبذلك يقترب الأهلي كثيراً من التأهل لنهائي البطولة وأن كان التأهل الرسمي سيكون في مباراة العودة الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

بدأ اللقاء بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين، وشهدت المباراة هطول المطر على ملعب رادس، وحاول الأهلي الضغط مُبكراً عن طريق تاو والشحات فيما حاول الترجي عن طريق بوقرين وبن حمودة.

ونجح تاو في تسجيل هدف أهلاوي في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة جيدة من كهربا وسدد بقوة لترتطم بقدم حارس الترجي الدبشي وتسكن شباكه، ورد الترجى بقوة عن طريق أكثر من هجمة محاولاً إدراك التعادل.

واصل الترجي الضغط على الأهلي وأنقذ الشناوي أكثر من كرة كما تعامل دفاع الأهلي بشكل جيد مع هذه الهجمات إلى أن أهدر كهربا فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة 27، بعدما تلقى تمريرة ولا أروع وبدلاً من أن يُسكنها في الشباك لعبها بعيداً عن القائم بيسراه بشكل غريب.

هدأ أداء الأهلي ولعب على الهجمة المرتدة التى لم يُحسن كهربا وحسين الشحات التعامل معها، وحاول الفريق التونسي إدارك التعادل ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي الترجي ، بعدها ينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة الترجي كلا من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني و مروان عطية، وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات، ومحمود كهربا.

فيما ضم تشكيل الترجي كلا من: صدقي الدبشي - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توغاي - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - رشاد العرفاوي - معتز زدام - صابر بوقرين ومحمد علي بن حمودة.

وأدار مباراة الليلة الكينى بيتر كاماكو وعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، وتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، وعاونه مواطنه مقرن جوراري.