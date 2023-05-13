كهربا يضيف الهدف الثالث لـ الأهلي في شباك الترجي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح محمود كهربا في إحراز الهدف الثالث للأهلي في شباك الترجي التونسي، في المباراة المقامة حاليا على ملعب حمادي العقربي بتونس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز كهربا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 75 من الشوط الثاني، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

وبدأ الأهلي مواجهة الترجي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

وبدأ الترجي مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي.

الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية.

الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام.

الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.

يشار إلى أن مواجهة الإياب بين الفريقين، ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المُقبل، الموافق 19 مايو