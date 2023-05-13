شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك والإسماعيلي إلى الحكم الدولي محمد عادل، يعاونه هاني خيري وعمر فتحي و محمد الغازي، ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.

تصدر محمد عواد وحمزة المثلوثى أبرز 10 غيابات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام الإسماعيلى في المباراة المقرر لها غدا السبت على استاد الإسماعيلية، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أسباب غيابات الزمالك كالتالى:

أحمد فتوح بسبب استمرار آلام الضهر.

عمر جابر لعدم الجاهزية الفنية.

نبيل عماد "دونجا" للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

حمزة المثلوثى بسبب تراكم الإنذارات.

محمد عبد الشافى لمعاناته من إصابة الركبة.

ناصر منسي بسبب مزق العضلة الضامة.

محمد عواد لوجهة نظر فنية.

عبد الله جمعة بسبب إجهاد العضلة الخلفية.

محمد عبد الغني بسبب إجهاد في العضلة الخلفية.

عمرو السيسي بسبب عدم الجاهزية بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها غدا السبت باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.