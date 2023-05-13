شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتصدر هدافى دورى أبطال أفريقيا مع نجمى الرجاء وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ترتيب هدافى دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي بعد تسجيله هدفاً في فوز فريقه أمام الترجى التونسي بثلاثية نظيفة.

ووصل كهربا إلى الهدف الخامس بالتساوى مع بيتر شالويلى لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، وحمزة خابا نجم الرجاء المغربى.

ووضع فريق الكرة بالنادي الأهلى قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، بملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت المباراة بدون جمهور تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق التونسي الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

ونجح الأهلي في تشكيل خطورة كبيرة على الترجي بملعبه وسجل ثلاثة أهداف بواقع هدفين لـ بيرسي تاو وثالث لكهربا وأهدر عدة فرص أخرى بعدما صال "نسر" الأهلي فوق سماء رادس التى كثيراً ما شهدت على تألق المارد الأحمر ، وبذلك يقترب الأهلي كثيراً من التأهل لنهائي البطولة وأن كان التأهل الرسمي سيكون في مباراة العودة الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة الترجي كلا من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني و مروان عطية، وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات، ومحمود كهربا.

فيما ضم تشكيل الترجي كلا من: صدقي الدبشي - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توغاي - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - رشاد العرفاوي - معتز زدام - صابر بوقرين ومحمد علي بن حمودة.

وأدار مباراة الليلة الكينى بيتر كاماكو وعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، وتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، وعاونه مواطنه مقرن جوراري.