شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: الفوز على الترجى بثلاثية نتيجة رائعة والأهم لقاء العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلى: "الفوز على الترجي التونسي بثلاثية في رادس نتيجة رائعة، ولكن ما زالت هناك مباراة عودة في القاهرة، ونركز عليها من الآن، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز والتأهل للمباراة النهائية".

ووضع فريق الكرة بالنادي الأهلى قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي التى أقيمت مساء ، الجمعة، بملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسجل ثلاثة أهداف بواقع هدفين لـ بيرسي تاو وثالث لكهربا.

وأضاف محمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية أن فريق الترجي فريق كبير، والفوز بثلاثية لا يقلل من إمكانياته، وأشكر لاعبى الأهلي على الأداء والنتيجة، وتم إغلاق مباراة الذهاب والتركيز من الآن في مباراة العودة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، مؤكدًا أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم للفوز في أي مباراة وتحقيق أي بطولة نشارك فيها.

وأقيمت مباراة الأهلي والترجي بدون جمهور تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق التونسي الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.