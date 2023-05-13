شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الجولة الـ"28" لمسابقة الدوري المصري تنطلق غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً الاحد منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والاثارة.

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز المصرى برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الاهلى صاحب القمة.

ويغيب فريق الاهلى عن الظهور فى هذه الجولة من الدوري المصري بسبب انشغاله بمواجهة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها مساء الجمعة المقبلة.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

الاحد

سيراميكا & غزل المحلة..8 مساءاً

الاثنين

المصري & الداخلية..7 مساءاً

انبى & الاتحاد السكندري..9.30 مساءاً

الثلاثاء

حرس الحدود & المقاولون العرب..5 مساءاً

سموحة & فيوتشر..7 مساءاً

طلائع الجيش & فاركو..9.30 مساءاً

الاربعاء

البنك الاهلى & الاسماعيلى..9.30 مساءاً

الخميس

الزمالك & أسوان..8 مساءاً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.