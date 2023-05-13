شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى تونس: الأهلي قدم ملحمة كروية قوية أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح إيهاب فهمى، السفير المصرى بدولة تونس، أن فريق الأهلى قدم مباراة قوية قائلا: "الفريق قدم ملحمة كروية قوية، والفوز على الترجى التونسى بثلاثية نتيجة كبيرة، وأتمنى الفوز أيضا في مباراة العودة بالقاهرة".

وأضاف إيهاب فهمى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير: "بعثة الأهلى سوف تغادر تونس فجر اليوم وتعود للقاهرة"، مؤكدًا أن الالتزام عنوان الجميع في الفريق والتركيز للفوز بالمباراة.

ووضع فريق الكرة بالنادي الأهلى قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، بملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت المباراة بدون جمهور تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق التونسي الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

ونجح الأهلي في تشكيل خطورة كبيرة على الترجي بملعبه وسجل ثلاثة أهداف بواقع هدفين لـ بيرسي تاو وثالث لكهربا وأهدر عدة فرص أخرى بعدما صال "نسر" الأهلي فوق سماء رادس التى كثيراً ما شهدت على تألق المارد الأحمر، وبذلك يقترب الأهلي كثيراً من التأهل لنهائي البطولة وأن كان التأهل الرسمي سيكون في مباراة العودة الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.