شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ثلاثية الأهلي فى مرمى الترجى سهّلت مهمة الحكم الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الترجى والأهلى

المسابقة: ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: بيتر أويرو

حكام ال VAR: مصطفى غربال

فى مباراة من المباريات السهلة نتيجة تفوق لاعبى الأهلى لعبا ونتيجة وعدم وجود حالات داخل الصندوق لم يكن الحكم على مستوى المباراة نتيجة الأداء المتواضع على مدار شوطى اللقاء، وذلك من خلال القرارات الفنية العكسية. الحكم يحتاج إلى الثقة بالنفس لاتخاذ القرارات الفنية دون التردد.

اللياقة البدنية: تحركات وتمركزات تحتاج إلى تطوير الأداء نتيجة الدخول فى مسار اللعب فى الدقيقة 73 والكرة تصطدم بالحكم ويقوم بعمل إسقاط.

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد فى احتساب الأخطاء والسيطرة على أحداث المباراة نتيجة اليقطة والتمركز الصحيح.

الحكم الرابع: أدى مهمته طبقا للقانون.

حكام الـ VAR: لم تكن هناك حالات تستدعى تدخل الـ VAR.