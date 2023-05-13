شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود اليوم من تونس بعد الانتهاء من مباراة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى، اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من تونس بعد خوض مباراة الترجى بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة مباراة الذهاب أمام الترجى والتفكير في لقاء العودة الحاسم المقرر له مساء الجمعة القادمة على ستاد القاهرة الدولى وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت فى تونس شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء الإياب الذى سيكون أكثر ندية وإثارة لحسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية لدوري الابطال.

وصعد النادي الاهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.