شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم السبت 13 / 5 / 2023 بالدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الزمالك ضيفاً على الإسماعيلي الليلة في إطار مواجهات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري ، وحقق الفارس الابيض الفوز على الدراويش فى مباراة الدور الأول والتى أقيمت فى الجولة العاشرة بالدورى بنتجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحذر حمزة الجمل المدير الفنى للاسماعيلى من تكرار الأخطاء في مباراة الزمالك خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة تجميع النقاط لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى في جدول الدورى. وعكف حمزة الجمل على دراسة مباريات الزمالك في الدوري وكأس مصر وآخرها مباراته مع بروكسى بدور الـ32 للكأس والتي فاز بها بثلاثية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية ليضع يديه على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن انتصار يصحح مسار الدراويش بجدول الدوري.

وغاب عدد كبير من اللاعبين عن الزمالك في مباراة بروكسى وهم أحمد سيد "زيزو" لإراحته وأحمد فتوح للتأهيل من إصابته أسفل الظهر وعمرو السيسي للتأهيل في المراحل الأخيرة من إصابته في الركبة ومصطفى الزناري وعمر جابر لعدم الجاهزية وخضوعهما لبرنامج تأهيلي وعبد الله جمعة لاستمرار المعاناة من إصابة في العضلة الخلفية و ناصر منسي لشعوره بإجهاد في العضلة الضامة و محمد عبد الشافي لاستمرار خضوعه لبرنامج علاجي من إصابته في الركبة.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

يستعد الزمالك لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز المصرى برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الاهلى صاحب القمة، ولكن الاهلى لعب مباريات اقل من الزمالك، وللمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة.

ترتيب الزمالك والاسماعيلى فى جدول الدوري

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.