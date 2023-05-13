الأهلي يكتسح الترجي برادس ويضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزا كبيرا على فريق الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "حمادي العقربي: بتونس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة، يضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مايو على ستاد القاهرة الدولي.

تقدم الأهلي سريعا عن طريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 75، نجح محمود كهربا في إحراز الهدف الثالث للأهلي.

وبدأ الأهلي مواجهة الترجي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

وبدأ الترجي مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي.

الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية.

الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام.

الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.

وحل الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.