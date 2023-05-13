بعد الثلاثية التاريخية.. موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزا كبيرا على فريق الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب "رادس".

وأحرز أهداف اللقاء كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاز (هدفين) ومحمود كهربا (هدف).

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وسيستعد الأهلي لمواجهة الإياب أمام الترجي التونسي أملًا في التأهل من جديد لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وم المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهتي الأهلي والترجي أمام المتأهل من مباراتي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا

وسيخوض الأهلي مباراته القادمة أمام الترجي التونسي على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023.