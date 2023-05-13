شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الجولة 28 بالدوري، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب الفوز على الحمام برباعية نظيفة في دور الـ 32 بكأس مصر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود في السابعة مساء الأربعاء المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرجع آخر انتصار حققه المقاولون العرب في مسابقة الدوري إلى فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.