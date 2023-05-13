موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الترجى التونسى بدوري الأبطال والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى، اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من تونس بعد خوض مباراة الترجى بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.

وصعد النادي الاهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الترجى التونسى

يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة القادمة فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

حكم مباراة الأهلى والترجى التونسى

يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة بين الاهلى والترجى في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.