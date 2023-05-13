شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الطلائع يستكشف فاركو قبل موقعة الجولة 28 للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس على مشاهدة مباريات فاركو بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط والقوة والضعف للفريق البرتقالى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن إستمرار سلسلة الانتصارات بالفترة الأخيرة.

يبذل عماد النحاس، المدير الفني لطلائع الجيش، جهوداً مكثفة لتصحيح أخطاء لاعبيه الدفاعية قبل مواجهة فاركو بالدوري، ويرى النحاس أن تلقى شباك فريقه 35 هدفاً فى 25 مباراة أمر صعب للغاية، ويتسبب في نزيف النقاط فى مباريات كثيرة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الثلاثة الأخيرة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري.

كما فاز فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الخميس بنظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.