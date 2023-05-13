الأهلي يتجاوز الترجي بثلاثية ويقترب من نهائي دوري أبطال إفريقيا



اقترب الأهلي المصري من العبور إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه الكبير على مستضيفه الترجي الرياضي التونسي بثلاثية نظيفة الجمعة.

تغلّب الأهلي على مستضيفه الترجي (3-0) الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على ملعب "حمادي العقربي" في تونس.



وتناوب على تسجيل أهداف الأهلي كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو (8 و55) ومحمود كهربا (75).



ودارت القمّة في غياب الجماهير في ظلّ العقوبة المسلّطة على المضيف، الترجي الرياضي، بسبب الأحداث التي جرت في مباراة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري.



وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرّرت معاقبة الفريق التونسي باللعب دون حضور الجمهور لأربع مقابلات، يكون فيها الترجي الرياضي مضيفاً، وذلك بسبب الاخلالات التي شابت مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل.



كما قررت اللجنة تمتيع الترجي الرياضي بتأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مقابلتين فقط، على أن لا يُنسب للفريق التونسي أي تجاوز تأديبي في غضون 12 شهراً، بالإضافة إلى خطية مالية قدرها 300 ألف دولار أميركي.



ويسعى ممثل كرة القدم المصرية إلى تعزيز سجّله القياسي في أمجد الكؤوس الإفريقية إذ يملك في جرابه 10 ألقاب.



في المقابل باتت مهمّة نظيره التونسي معقّدة للغاية ضمن مسعاه للظفر بلقبه الخامس في البطولة القارية.



وتُجرى مباراة الإياب الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.



(بي إن سبورت)