شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق سيراميكا بقياد معين الشعبانى اليوم السبت استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثامنة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض سيراميكا مرانه الأخير ثم يعلن معين الشعبانى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 26 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.

تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على دكرنس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضى على استاد القاهرة الدولى.

سجل أهداف سيراميكا، ميدو جابر، أحمد ياسر ريان، أحمد رمضان "بيكهام"، كونستانت وايو، وأحمد جمال لاعب دكرنس بالخطأ في مرماه.

وتعرّض مصطفى هانى، لاعب دكرنس، للطرد في في الدقيقة "45+1" من الشوط الأول بعد تصديه للكرة بيده وتسببه في ركلة جزاء لـ سيراميكا سجل منها أحمد ياسر ريان الهدف الثانى.