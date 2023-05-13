شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام شبيبة كينشاسا الكونغولى فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك فى تمام السابعة مساء اليوم السبت، نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة .

ونجح فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42/22 فى إطار ثان مواجهاته أول أمس الخميس .

كما نجح الزمالك فى تحقيق الفوز بأول لقاءاته بالمنافسة الأربعاء على فانز الكاميرونى بنتيجة42/20 .

تضم المجموعة الأولى، الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

أما على صعيد منافسات السيدات ،

يتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).