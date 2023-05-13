شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاته يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة غزل المحلة لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق غزل المحلة بقيادة رضا شحاته اليوم السبت استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض غزل المحلة مرانه الاخير الليلة بعدما قرر رضا شحاته ضم جميع اللاعبين للمعسكر المغلق المقام بالقاهرة، وذلك للعمل على رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبيه قبل مواجهة سيراميكا فى الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمي: محمود رضا، عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد ميهوب. خط الدفاع: محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، طارق سامي، إيهاب سمير، هاني عادل، مصطفي العش، معاذ الحناوي، أحمد رضا . خط الوسط: خالد الاخميمي، كريم مصطفي، محمد بازوكا، إبراهيم عايش، حميد ماو، أحمد النادري، مصطفى أسامة، أحمد الشيخ. الهجوم: حازم مرسي، عبد الرحمن "أجويرو"، جبريال أوريك. وشهدت القائمة غياب كل من: أحمد الجعيدى، إبراهيما كونيه، صلاح ريكو بسبب الإصابة .

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة، برئاسة أسامة خليل، تحفيز اللاعبين قبل مواجهة سيراميكا فى بطولة الدوري، بصرف مكافآت مضاعفة للفوز بالمباراة وعودة الفريق مرة أخرى للانتصارات، خاصة بعد تأزم وضع الفريق فى بطولة الدوري

ويسعى رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، لتصحيح الأخطاء الدفاعية خلال التدريبات الجماعية قبل مواجهة سيراميكا لتحسين نتائج الفريق وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز.

وتلقى فريق غزل المحلة الخسارة من فريق سموحة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

استقر الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة، على الدفع بالتنزانى حميد ماو، لاعب خط وسط فريق غزل المحلة، في التشكيل الأساسى أمام سيراميكا، عقب انتهاء الإيقاف المباراة السابقة بسبب الحصول على ثلاثة إنذارات.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.