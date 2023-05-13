شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام نافال النيجيرى فى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت ، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره نافال النيجيري فى إطار أول مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس .

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع المرسى التونسى بعد غدا الإثنين ضمن مواجهاته بالبطولة .

وصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس الأربعاء استعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا.

كما يشارك أيضا أيضا فريق السيدات فى منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 أمس الإثنين على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.