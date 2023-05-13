شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلى بسبب مونديال الشباب بالأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخلف محمد الضاوى كريستو لاعب النادى الاهلى عن العودة للقاهرة مع بعثة فريقه اليوم السبت بعد انتهاء مباراة الترجى التونسى أمس، حيث ينضم اللاعب لمعسكر منتخب بلاده الذى يستعد للمشاركة في كأس العالم للشباب بالأرجنتين في الفترة من 20 مايو وحتى 11 يونيو المقبل.

وأعلن المنتصر الوحيشي، المدير الفني للمنتخب التونسي للشباب تحت 20 عامًا قائمة نسور قرطاج التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم، وشهدت قائمة منتخب تونس للشباب تواجد محمد الضاوي كريستو الذي سبق له المشاركة أيضًا مع منتخب تونس تحت 23 عامًا في بطولة إفريقيا في شهر فبراير الماضي.

وحقق منتخب تونس المركز الرابع خلال بطولة أمم أفريقيا تحت 19 سنة والتي أقيمت بمصر بعد أن تلقت الخسارة أمام نيجريا في مباراة تحديد مركز الثالث والرابع.

ووافق الاهلى على انضمام كريستو لمنتخب تونس للشباب، في ظل تعثر انضمام بعض اللاعبين المحترفين في أوروبا لقائمة نسور قرطاج، نظرًا لرفض أنديتهم.

ويخوض منتخب تونس للشباب أولى مبارياته في كأس العالم للشباب يوم 22 مايو الجاري أمام إنجلترا، فيما ستكون ثاني مبارياته بعدها بـ 4 أيام أمام العراق، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة أوروجواي يوم 28 من الشهر نفسه.