شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم السبت 13 / 5 / 2023 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلي على ستاد الاسماعيلية فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الزمالك والاسماعيلى فى جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز المصرى برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الاهلى صاحب القمة، ولكن الاهلى لعب مباريات اقل من الزمالك، وللمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

قائمة الاسماعيلى لمواجهة الزمالك

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد بيومي، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقي .

الوسط: عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامي.

غيابات الاسماعيلى أمام الزمالك

تلقى حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، ضربة موجعة بغياب عبد الرحمن مجدى جناح فريق الدراويش عن مباراة الزمالك بعدما أثبتت الأشعة معاناة اللاعب من تنزق في عضلة الفخد ليخرج بشكل رسمي من قائمة الفريق أمام الزمالك

ويفقد نادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام الزمالك بعدما حصل محمد حسن على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

نتيجة مباراة الدور الاول بين الزمالك والاسماعيلى

وحقق الزمالك الفوز على الاسماعيلى فى مباراة الدور الأول والتى أقيمت فى الجولة العاشرة بالدورى بنتجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

الزمالك يتفوق على الاسماعيلى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو بينما تساوى القيمة التسويقية للإسماعيلى 5.90 مليون يورو.

119 جمعت الزمالك والاسماعيلى بالدوري

119 مباراة جمعت الزمالك والاسماعيلى حقق الفارس الابيض 55 فوز مقابل 32 انتصار للإسماعيلى وانتهت 32 مباراة بالتعادل ، سجل الزمالك 153 هدف فى شباك الاسماعيلى وسجل الدراويش 121 هدف فى شباك الفارس الابيض.

هدافو الزمالك والاسماعيلى

يعد محمد صلاح أبو جريشة هداف الاسماعيلى في الزمالك برصيد 5 أهداف ، ويعد عبد الحليم على هداف الزمالك في الاسماعيلى برصيد 8 أهداف

عبد الواحد السيد الاكثر مشاركة فى كلاسيكو أولاد العم

فيما يعد عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في كلاسيكو أولاد العم برصيد 19 مباراة

أكبر النتائج فى مواجهات الزمالك والاسماعيلى

5-2 أكبر فوز للزمالك على الاسماعيلى بينما 5-3 أكبر فوز للإسماعيلى على الزمالك