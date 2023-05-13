شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة بعد الفوز على الترجى فى ذهاب نصف نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، منذ قليل، إلى القاهرة قادمة من تونس بعد الفوز علي الترجى بثلاثية دون رد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الأفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة مباراة الذهاب أمام الترجى والتفكير في لقاء العودة الحاسم المقرر له مساء الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولى، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت فى تونس شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء الإياب الذى سيكون أكثر ندية وإثارة لحسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية لدوري الأبطال.

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما.