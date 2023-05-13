شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. لافيينا وطامية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل فى الرابعة والنصف مساء اليوم السبت، 3 مواجهات فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى، بين كيما أسوان مع شبان قنا، بترول أسيوط مع ملوى، ولافيينا مع مركز شباب طامية.

يستضيف فريق لافيينا متصدر ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 53 نقطة قبل انطلاق هذه الجولة، فريق مركز شباب طامية صحاب المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، ويسعى النرويجى جورج كاليدى المدير الفني لفريق لافيينا إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة صدارة المجموعة، وطالب من لاعبيه نسيان الخروج من الكأس والخسارة من إنبى والتركيز في دورى القسم الثانى خاصة أنه في مراحله الأخيرة، بينما يتطلع نادر السيد مدرب طامية لتحقيق المفاجأة وإسقاط المتصدر وخطف ثلاث نقاط غالية لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

ويلتقى فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، مع فريق ملوى القابع في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، ويسعى فريق البترول في وقف نزيف النقاط بعد الخسارة من الجونة في المباراة الماضية والخروج من كأس مصر على يد المصرى، ويأمل في العودة لسكة الانتصارات من أجل مواصلة الضغط على فريقى لافيينا والجونة في محاولة للتأهل للدورى الممتاز الموسم المقبل، في الوقت الذى يسعى فريق ملوى في الخروج بنتيجة إيجابية من أجل تحسين وضعه في الترتيب.

ويواجه فريق كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 35 نقطة، فريق شبان المسلمين بقنا القابع في المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة، ويمنى فريق كيما أسوان النفس بتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل المحافظة على المركز السادس والابتعاد خطوة عن المنيا، فيما يدخل شبان المسلمين المباراة بمعنويات عالية بعد الأداء الجيد الذى ظهروا عليه أمام البنك الاهلى في كأس مصر، ويسعى بكل تأكيد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط.