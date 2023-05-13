شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يصحح أخطاء لاعبى الطلائع استعداداً لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عماد النحاس تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة الشرقية بكأس مصر وذلك لتجنب تكرارها في مواجهة فاركو المقبلة بالدوري.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الثلاثة الأخيرة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري.

كما فاز فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الخميس بنظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

افتتح أحمد سمير التسجيل لصالح الطلائع في الدقيقة 59 بعد ركلة حرة نفذها يحيى حامد وتابعها سمير برأسه في الشباك.

أضاف إسلام محارب الهدف الثاني لصالح طلائع الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلب من الضائع بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، فشل مدافع الشرقية في تشتيتها ليستغلها إسلام محارب ويسدد الكرة في المرمى.

واختتم كريم حلاوة ثلاثية طلائع الجيش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الشرقية من التعامل معها.

وضربّ فريق طلائع الجيش بهذا الفوز موعدًا مع نظيره البنك الأهلي بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.