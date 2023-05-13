شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات بالأهلى تبدأ مناقشة ترتيبات مباراة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المباريات بالنادى الاهلى سلسلة إجتماعات للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والترجى التونسى المقرر لها مساء الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتبدأ اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الأمن و«الأفريقية» و«تذكرتي» و«استادات»، وتجد اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية، والتى تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي فى مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير.

وتبدأ لجنة المباريات بالنادى الاهلى فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولي الأمن من أجل الموافقة على زيادة عدد جماهيره في مباراته القادمة ضد الترجى في إياب نصف نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في الأدوار الإقصائية وتحفيز اللاعبين على الصعود للمباراة النهائية ثم التتويج باللقب.

ويضغط مسئولو النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث يرغب مسئولي القلعة الحمراء في حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي في هذه المباراة الهامة والفارقة في مشوار الأهلي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.