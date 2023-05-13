شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الإسماعيلى فى "قمة ولاد العم " الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريقى الزمالك والإسماعيلي مواجهة قوية في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كلاً منهما في حصد الثلاث نقاط.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز، للتقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز خصوصاً أنه يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة وبات موقفه مهدداً من المشاركة في بطولة دورى أبطال أفريقيا في الموسم المقبل،بينما يسعى الدراويش إلى الفوز للهروب من الهبوط ، حيث يقبع فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، وما زال في مناطق الخطورة التي تصارع على النجاة من شبح الهبوط إلى القسم الثانى.

وعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال مباراة بروكسى وأقيمت يوم الثلاثاء الماضى بدور الـ32 لبطولة كأس مصر،وانتهت بفوز الأبيض 3 – 2 والتأهل لدور الـ16 بشق الأنفس.. حيث وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة الإسماعيلى،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى الدراويش، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

واستقر الكولومبي أوسوريو على إجراء بعض التعديلات المرتقبة في تشكيل الزمالك،مقارنة بمباراة بروكسى الأخيرة في كأس مصر حيث سيعود محمد صبحي لحراسة مرمى الفريق، إضافة إلى عودة محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالغني لتشكيل الفريق في الخط الدفاعي.

كما سيدفع أوسوريو بـ إبراهيما نداي بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي في التشكيل الأساسى فضلاً عن قيادة سيف الدين الجزيري لهجوم الفريق بعد التألق الكبير الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الأخيرة في كافة المسابقات.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى فى حراسة المرمى، حسام عبدالمجيد ومحمود حمدى الونش فى الدفاع، سيد عبدالله نيمار وحاتم سكر وسيف جعفر ومحمد أشرف "روقا" وإبراهيما نداى فى وسط الملعب،أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى وسيف الدين الجزيرى فى الهجوم.

على الجانب الأخر يخطط حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلى لتحقيق فوز ينهى حالة التوتر بين الجماهير والابتعاد عن دائرة الهبوط حيث حذر المدرب لاعبيه من خطورة استمرار نزيف النقاط فى الدوري ، وحرص خلال الساعات الماضية على دراسة مباريات الزمالك فى الدورى وكأس مصر ومباراته مع بروكسى بدور الـ32 للكأس والتى فاز بها بثلاثية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية ليضع يديه على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته اليوم .

ويفقد نادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام الزمالك بعدما حصل على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود باهر المحمدى قائد الفريق بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة بيراميدز التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزى، محمد هاشم، باهر المحمدى، عصام صبحي، محمد دسوقي، سيرجي أكا، عماد حمدى، كريم الديب، محمد الشامي، أحمد مدبولى، فراس الشواط