شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعاقدات بالمصرى تبدأ بمراجعة عقود اللاعبين قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
في ذات السياق، دخل مصطفي جميل جناح نادي المنصورة اهتمامات كثير من أندية الدوري الممتاز للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وعلم الخليج 365 ان جميل تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية وأصبح مرشحا بقوة للانتقال إلي أحد أندية الدوري الممتاز عبر بوابة فريقي المصري البورسعيدي والاسماعيلي بدءًا من الموسم المقبل.
ويعد مصطفي جميل أبرز اللاعبين في درجة الثانية صاحب الـ 27 عاماً معاراً الموسم الحالي من نادي النجوم ويتبقي له موسم في عقده حيث شارك في 24 مباراة الموسم الحالي عبر دوري الدرجة الثانية سجل خلالهم 6 اهداف وصنع مثلهم.
ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.
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