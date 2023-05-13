شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعاقدات بالمصرى تبدأ بمراجعة عقود اللاعبين قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التعاقدات بالنادي المصري، بمراجعة عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الجاري، وخاصة إيزي إيميكا، محمد جريندو وإسلام عطية، وذلك لبحث التجديد لهم، ومن المقرر أن تستطلع اللجنة رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق لحسم احتياجات الفريق، وكان المصري قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الثنائي، شريف دابو، والنيجيري أنتوني أكبوتو بالتراضي، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم.

في ذات السياق، دخل مصطفي جميل جناح نادي المنصورة اهتمامات كثير من أندية الدوري الممتاز للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وعلم الخليج 365 ان جميل تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية وأصبح مرشحا بقوة للانتقال إلي أحد أندية الدوري الممتاز عبر بوابة فريقي المصري البورسعيدي والاسماعيلي بدءًا من الموسم المقبل.

ويعد مصطفي جميل أبرز اللاعبين في درجة الثانية صاحب الـ 27 عاماً معاراً الموسم الحالي من نادي النجوم ويتبقي له موسم في عقده حيث شارك في 24 مباراة الموسم الحالي عبر دوري الدرجة الثانية سجل خلالهم 6 اهداف وصنع مثلهم.

من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.