شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو ساحر الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ"29" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ 29 اليوم السبت فهو من مواليد 13 مايو 1994، ويعد بيرسى تاو أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة المارد الأحمر بعدما لعب 59 مباراة بقميص الأهلى بواقع 3846 دقيقة لعب سجل خلالها 15 هدف وصنع 10 أهداف أخرى منذ تعاقده مع المارد الأحمر، وتوج مع الفريق ببطولة السوبر مرتين وكأس مصر مرة.

ويلعب تاو في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018.

وانضم الجنوب أفريقي إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.

وخاض الجنوب أفريقى 247 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالهم 60 هدفاً وصنع 60 هدفاً وتعتبر بطولة دورى أبطال أفريقيا التى حصدها بيرسى تاو مع صن داونز في عام 2016، هى الأبرز في مسيرته الكروية.

وساهم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى في تطوير أداء بيرسي تاو بالفترة الأخيرة ليصبح من الأعمدة الرئيسية للمارد الاحمر، ويشارك بشكل أساسي، مجاوراً لمحمود كهربا في ثنائية قوية حسمت مباريات كثيرة للأهلى أخرها مباراة الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد في رادس بتونس سجلها بيرسى تاو هدفين وكهربا هدفاً.