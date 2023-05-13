شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى فى حراسة المرمى، حسام عبدالمجيد ومحمود حمدى الونش فى الدفاع، سيد عبدالله نيمار وحاتم سكر وسيف جعفر ومحمد أشرف "روقا" وإبراهيما نداى فى وسط الملعب،أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى وسيف الدين الجزيرى فى الهجوم.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزى، محمد هاشم، باهر المحمدى، عصام صبحي، محمد دسوقي، سيرجي أكا، عماد حمدى، كريم الديب، محمد الشامي، أحمد مدبولى، فراس الشواط

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز المصرى برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الاهلى صاحب القمة، ولكن الاهلى لعب مباريات اقل من الزمالك، وللمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.