شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يستعين بأسوان لدراسة فريق الداخلية قبل مواجهته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، بالمباريات السابقة لفريق الداخلية، وآخرها مواجهة أسوان فى دور الـ 32 بكأس مصر، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيحة 2/2، قبل أن يتأهل فريق الداخلية بركلات الترجيح بنتيحة 4/3، وذلك للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علاء عبد العال، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، فى السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وكان المصري قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الثنائي، شريف دابو، والنيجيري أنتوني أكبوتو بالتراضي، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادي المصري، بمراجعة عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الجاري، وخاصة إيزي إيميكا، محمد جريندو وإسلام عطية، وذلك لبحث التجديد لهم، ومن المقرر أن تستطلع اللجنة رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق لحسم احتياجات الفريق.

في ذات السياق، دخل مصطفي جميل جناح نادي المنصورة اهتمامات كثير من أندية الدوري الممتاز للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وعلم الخليج 365 ان جميل تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية وأصبح مرشحا بقوة للانتقال إلي أحد أندية الدوري الممتاز عبر بوابة فريقي المصري البورسعيدي والاسماعيلي بدءًا من الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة.